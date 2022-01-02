【LIVE直播】疫情生變？探索夢號157人採檢結果出爐？陳時中最新說明｜2022.01.02 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增20例COVID-19境外移入確定病例，從美國入境的最多，有11例，另確診個案中無新增死亡。

同時，繼北巿某防疫旅館日前爆出3人確診後，指揮中心指揮官陳時中表示，今天再一個旅社出現可能群聚，2人染疫(案16941、案17181)，其中案17181住3樓3006，於12月24日發病時採檢陰性、1月1日自覺有症狀，快篩陽性，1月2日確診，Ct值18.1，入住日12月12日至26日。回朔該防疫旅館個案發現，案16941住3樓3007B，無症狀，12月19日至21日入住，12月22日確診，病毒基因定序為Delta，Ct值23.8，懷疑是案16941傳給案17181。

指揮中心表示，案17181的同住家人有媽媽、太太、3個小孩，以及保母會到家中顧小孩，總計7名密切接觸者，其中一個小孩有上幼兒園。該幼兒園立即停課2天，持續匡列足跡及採檢。目前飯店工作員工合計10人，9人已採檢，1人待採檢。

指揮中心表示，今日新增20例境外移入個案，為10例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(11例，案17162-17163、17165-17166、案17168、案17170、案17172、案17174-17175、案17179-17180)、加拿大(案17164)、澳大利亞(案17167)、英國(2例，案17169、案17177)、越南(案17171)、沙烏地阿拉伯(案17173)、泰國(案17176)、希臘(案17178)及中國(案17181)，入境日介於去(2021)年12月12日至12月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,972,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,951,828例排除)，其中17,070例確診，分別為2,415例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及15例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。