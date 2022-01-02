國內疫情是否發生變化？中央流行疫情指揮中心臨時宣布加開記者會，不尋常的舉動引起民眾關注。台北市大同區雙蓮國小也於元旦深夜發出公告，「因應疫情高漲，今校園消毒，暫停開放一天，請民眾配合勿進入校園！」

因應疫情變化，台北市副市長黃珊珊、衛生局副局長陳正誠、教育局副局長陳素慧，將於下午3點30分，在市府召開記者會，向外界說明。