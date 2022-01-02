北巿雙蓮國小大消毒 校園今暫停開放 巿府15：30說明 13:552022/01/02 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市雙蓮國小發出公告，校園今暫停開放。（翻攝官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情是否發生變化？中央流行疫情指揮中心臨時宣布加開記者會，不尋常的舉動引起民眾關注。台北市大同區雙蓮國小也於元旦深夜發出公告，「因應疫情高漲，今校園消毒，暫停開放一天，請民眾配合勿進入校園！」 因應疫情變化，台北市副市長黃珊珊、衛生局副局長陳正誠、教育局副局長陳素慧，將於下午3點30分，在市府召開記者會，向外界說明。 歐美又現大魔王病毒株？ 前台大醫：別再自己嚇自己 國內疫情有變化？陳時中最新說明 #雙蓮國小 #疫情 #消毒 #台北市 #本土個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印太國家親美或友中 疫苗採購露玄機 04:102022/01/02 政治要聞 英國調查：Omicron住院風險為Delta的1／3 04:102022/01/02 全球財經 房東市場恐不再 商辦中長線租金漲勢鬆動 04:102022/01/01 財經要聞 台北外送車禍數 較新北高4倍 04:102022/01/02 地方新聞 境外移入再增20例 這國輸入最多 13:572022/01/02 生活 盧正穎專欄－資金調整期 聚焦成長型、ESG權值股 04:102022/01/02 財經要聞 大陸2022春運火車票3日開售 預計發送旅客2.8億人次 12:462022/01/02 兩岸 氣走8成熟客也要做！老國產女裝7年轉型無毒染 12:202022/01/02 財經 王渝萱獲金馬麻將 同門相約沾喜氣 04:102022/01/02 焦點要聞 元大人壽保險數位化 一指搞定 04:102022/01/02 焦點要聞 柯文哲府前獨站40分 王鴻薇痛批：如果是鄭文燦會是這種待遇嗎 11:592022/01/02 政治 美國疫情大爆發 我駐美國代表處再增2人確診 10:192022/01/02 政治 日勝生 上演價量齊揚 04:102022/01/02 證券．權證 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 以色列孕婦染新變種病毒「Flurona」 羅一鈞證實：台灣也有 - 生活 婚前承諾「每周大戰3次」 人妻洞房夜脫老公褲 傻眼崩潰 - 生活 疫情有變？指揮中心突宣布 下午2點開臨時記者會 - 生活 巨嬰女友吵買3980外套他火大走人 下秒一通陌生來電 結局驚呆眾人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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