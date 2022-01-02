南韓軍方證實，1名疑似南韓公民的不名人士投奔北韓。

韓國聯合參謀本部今（2）日宣布，一名疑似韓國公民的民眾昨（1）日晚間跨越南北韓軍事分界線（MDL）投奔北韓，目前生死未卜。值得注意的是，韓國軍方直到該名人士首度突破防線3小時後才發現。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部指出，南韓軍方是在昨晚9時20分發現這名民眾闖入非軍事區（DMZ），隨後在晚間10時40分左右看到這名民眾跨越江原道東部戰線軍事分界線。

韓聯參指出，9時20分發現該名民眾闖入非軍事區後，就派遣部隊前往現場逮人，不過最終無功而返。

後續的調查又發現，南韓軍方的監控系統早在當天傍晚6時40分就拍到該名民眾突破鐵絲網闖進非軍事區的畫面，不過南韓軍方直到3小時後才發現，韓聯社指出，軍方監控北韓出現漏洞「恐難卸責」。

匿名韓聯參官員表示，軍方展開在非軍事區的搜索行動，不過礙於各種地理條件，包括山區地勢，最終無功而返。

目前韓國軍方尚在確認該名民眾的身份，這名人士的生死狀況為何仍不得而知。北韓為了防堵新冠疫情，在邊界推行「射殺」政策。

南韓軍方今日上午已向北韓通報這起事件，目前尚未監測到北韓有特別動向。

韓聯社報導，未能及時監控到不明人士投奔北韓的部隊，同時也監測江原道險峻的山區及海岸線，這個區域過去接連發生事件及事故，因此又被稱為「指揮官的墳墓」。例如2021年2月一名北韓男子越過江原道邊境入境南韓後被捕，這名男子實際上被邊境監控設備拍到10次，但是其中8次南韓軍方人員都未能及時發現，南韓軍方甚至在男子入境3小時後才發現。

韓聯社在文中批評，「警戒漏洞暴露無遺。」