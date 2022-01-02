燒肉店祝融之災員工受困4樓，桃消防雲梯車神救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

燒肉店祝融之災員工受困4樓，桃消防雲梯車神救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園燒肉店火警員工受困4樓 雲梯車神救援

桃園一家可以邊唱KTV邊大口吃肉的燒肉店，2日下午1點多慘遭祝融，因位處藝文園區附近且緊鄰中正路，濃煙不斷冒出引民眾圍觀，56歲葉姓餐廳員工一度受困4樓，站在雨遮上被黑煙環繞，險象環生，桃園消防出動6車15人緊急救援，以雲梯車「神救援」順利將人帶下，化解危機。

桃園區中正路上一棟5層樓建物，其中1、2、3樓經營燒肉店，2日中午用餐時間，2樓客用烤爐突然發爐起火燃燒，員工一度想滅火，但火勢一發不可收拾，緊急全棟疏散，並呼叫消防車。

其中位在4樓休息室內午休的56歲葉姓餐廳員工，發現時已被濃煙環繞，逃生不及，急忙跑到窗外，站在雨遮上待援，畫面險象環生，桃園第一消防大隊到場，連忙噴水降溫，當機立斷架設雲梯車救援，為避免他墜落，地面也緊急鋪設氣墊確保安全，雲梯車順利靠近葉男將人救下，生命徵象穩定，送敏盛醫院檢視。

火勢也迅速撲滅，初估燃燒面積約30平方公尺，不過據悉該店已非第一次在營業時間起火，連支援分隊都知悉有3次救援出水紀錄，究竟是清潔不當導致油汙淤積，或是客人使用不當，詳細起火原因待警消釐清。

整起救援事件有賴12公尺雲梯車同時間跟著出動，且現場消防第一時間判斷得當，加上警方幫忙封路，讓整起事件僅有財損，無人傷亡。