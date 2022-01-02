台北捷運快速又方便，乾淨的乘車環境也讓不少網友稱讚，一名男網友表示，昨（1日）搭乘捷運時，有乘客不小心打翻飲料，但捷運員工只花3站車程的時間就清理乾淨，讓不少網友大讚捷運員工超有效率，「是默默付出的英雄」。

一名男網友在網路論壇Dcard發文表示，昨天搭乘捷運松山線時，疑似上一站有乘客不小心打翻奶茶，所以一進車廂，馬上就有保全前來疏散，避免有人踩到滑倒，並用無線電通知下一站的清潔人員來清理。

他說，到了下一站，一位阿姨帶著清潔用具上車打掃，當捷運再開到下一站時，阿姨已經清理完，換另一位大哥上車，用拖把和衛生紙把地板擦乾。他驚訝表示，捷運員工只花了3站車程的時間就把打翻的飲料清理乾淨，大讚捷運員工很有效率，「感謝每個捷運人員的努力」。

貼文一出，不到1天的時間就吸引7千多人按讚，不少網友感動直呼，「真的是默默付出的英雄，很感謝他們，辛苦了」、「捷運人員辛苦了，跨年的人車疏散也超累」、「之前有個阿伯進車廂的時候滑倒，下一站馬上就有站務人員來關心，北捷服務的品質跟效率真的很高」。

也有過來人分享類似經歷，「我也遇過有人打翻飲料的情況，兩三站的時間就清理好了，像什麼事都沒發生過一樣，效率真的高」、「聖誕節前一天我搭的那班捷運剛好有人吐，下一站馬上就有阿姨上來清理嘔吐物，阿姨清理完兩站後就馬上下車，而且阿姨是帶著手套，直接用手清理嘔吐物，真的非常敬業」。