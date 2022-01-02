因應全民防疫需求，新光金(2888)旗下新光人壽展開防疫三部曲，首波在109年3月中旬開放17張現售健康險取消法定傳染病30日等待期。第二階段於4月初推出全新防疫商品「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」。第三階段，新壽繼續超前部署，推出獨家空污保單「新光人壽非常安心醫療終身健康保險」，提供保戶規畫長期防護的創新選擇。而落實ESG經營理念，有感於疫情的反覆無常及新冠後遺症對身心健康的長期影響，繼防疫三部曲後，12月30日推出新一代獨家外掛式空污保單「新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」，可附加在新壽指定的終身醫療險上，讓保戶可以享有與時俱進的醫療保障。

新壽指出，「非常健康」是國內「首創外掛式空污保單」，延續前一代空污保單「非常安心」的設計理念，「非常健康」亦著重「肺」(呼吸系統)及「心」(循環系統)保障，採終身醫療附加條款設計，可附加在指定的終身醫療險上，專門針對「心/肺保障」提供外掛式強化版防護。

此外，「非常健康」提供三項重大傷病及3項空污相關特定疾病等六項特定疾病保障，也是業界首張提供「肺部纖維化」及「慢性阻塞性肺病(重度)」等兩大肺部特定疾病的商品。

新壽也指出，若保戶住院經醫師診斷符合「國際疾病傷害及死因分類標準」第10版(ICD-10-CM)歸屬於循環系統疾病或呼吸系統疾病者，再提供住院醫療日額1倍的「特定住院日額保險金」，同時涵蓋219項特定手術，提供住院醫療日額1~73倍不等的「特定手術醫療保險金」。