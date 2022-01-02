COVID-19疫情帶動全球生技醫藥產品市場需求成長，產能供不應求下，全球CDMO市場2030年上看324億美元。台灣生技產業促進協會理事長暨工研院生醫所所長林啟萬說，台灣具備優異的生醫技術能量，應搶先布局創新生醫產品市場，建立全球防疫優勢，接軌新冠時代商機。

台康生技總經理劉理成指出，台灣過去半導體製造的成功經驗，為發展CDMO建立了強大的根基。然而和半導體產業不同的是，醫藥產品的組成結構更為多變，以生物製劑而言，在每個生產規模放大過程中維持品質的穩定是一大挑戰。CDMO廠的專業在於不同階段與原廠溝通調整配方，進而測試出最適合的劑型。疫情期間各大藥廠採用核酸、基因與細胞治療、免疫療法等幫助抵抗新冠病毒，刺激臨床發展，更帶動相關CDMO代工需求的崛起。

資誠生醫產業負責人林玉寬指出，台灣已具備藥品研發、製造、銷售產業鏈。於2021年12月21日甫經立法院三讀通過「生技醫藥產業發展條例」修正案擴大獎勵受託開發製造生產(CDMO)業者，得享有生技醫藥產品生產製造之全新機械、設備或系統支出得抵減營利事業所得稅。除了生產新藥(含新劑型)和高風險醫療器材，更確立再生醫療、精準醫療，新增數位醫療及其他策略生技醫藥產品，豐富台灣生醫產業的多元深度和創新性，更引導產業布局預防與照護領域。

林玉寬強調，全球標竿CDMO業者已投入環境、社會與治理議題(ESG)布局。美國CDMO大廠Catalent宣布截至2021上半年，全球旗下工廠已全面導入風電與太陽能，集團97%電力已使用再生能源。台灣業者應加緊腳步，重視連續式生產與綠色製造強化ESG能量，建立永續責任生產模式，打造具備台灣優勢的亞太生醫CDMO生態圈。

祥翊製藥總經理吳永連指出，台灣生醫業者的商品化轉譯能力(from bench to batch)已相當成熟，需進一步思考如何為客戶創造價值。以祥翊自主的調膠技術為例，可產出高技術門檻、高毛利的軟膠囊藥物，讓新藥公司劑型選擇更多樣化。他強調，全球對高品質藥物需求提升且相關法規愈趨嚴格，台灣早已接軌國際PIC/S GMP標準，具備競爭利基。期待政府友善產業政策支持下，幫助業者在台灣深耕核心研發生產能量，幫助產品推向海外市場，在國際間取得優勢。