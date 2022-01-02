美國聯準會（Fed）主席鮑爾改口稱高通膨可能非「暫時性」，增添全球金融市場不確定性。資本集團認為，美國經濟體質佳，預期2022年仍將持續穩健成長2.5～3％，但須關注通膨壓力延續、資金退場及Omicron變種病毒帶來影響，11月的期中選舉亦可能增添市場變數。

資本集團指出，通膨將持續多久、將拉升至多高水位，是投資人目前最大疑慮。由於激勵政策引發市場需求，但供應因疫情發生短缺，經濟狀況改變促使物價快速上漲，由於並非生產能力本質問題，預期明年將有所緩解，只是時間可能比預期更長。

資本集團進一步指出，儘管通膨問題一時間仍無法有效緩解，但對市場並非全面性的負面影響。如過去因陷入低通膨、低利率泥沼中的銀行業及大宗商品生意相關企業，反而可能因此在明年受惠。

而美股在疫情後大幅上揚，配合過去低利環境及貨幣寬鬆帶動，多數股債資產價格已被推升到高位，從中發掘仍具成長潛力的投資標的相較困難。資本集團認為，鑒於當前市場不確定性，審慎選股和投資多元化將比以往更重要。

資本集團指出，除了布局長期具成長潛力的產業，亦需參與循環性類股復甦機會，如具長期動能但有周期性的航空引擎製造商、或無人駕駛科技領先企業。高股利亦有機會成為投資亮點之一，但應著重於淨利持續成長，並顯示能隨時間推移提高股利並給予承諾的企業。

除了通膨、變種病毒等干擾因素外，資本集團認為11月的美國期中選舉亦可能帶來短期影響。依據歷史經驗，期中選舉對市場長期看法不會有太大改變，認為今年狀況應如同往年，不會對金融市場造成決定性結果，但投資人仍須留意短期波動上升造成的股市波動。