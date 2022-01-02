華航(2610)的花車造型多年來享譽國際，被譽為美國新年三大慶典之一的玫瑰花車遊行，2022年元旦於洛杉磯帕薩迪納市盛大舉辦，華航蟬聯國際花車首獎(International Award)。華航今年以「Biking Around Taiwan自行車遊台灣」的主題亮相，一家人騎乘自行車探索台灣自然、人文風情，象徵華航將多元細緻的台灣風光帶向國際，更期待在國境解封之時，迎來世界各地旅人到訪台灣。

本屆花車設計理念以一家人騎自行車遊台灣為主軸，打造全長55呎、寬18呎、高25呎的花車，旅行途中行經阿里山遇見小火車、品嚐台灣小吃滷肉飯配上珍珠奶茶，在水果王國盛產的鳳梨與芒果點綴下，徜徉「五月雪」油桐花中，整體以Q版樣式生動呈現，吸引眾人目光。

美國玫瑰花車遊行2021年因受疫情影響暫停舉辦，隨著疫苗普及、覆蓋率增加，今年恢復辦理，華航也特別邀請員工闔家同樂，眾人騎乘自行車伴隨花車前進，一同參與此次遊行。一家人騎車探索新事物、認識新文化的設計理念，也與大會今年的花車主題「Dream. Believe. Achieve.」相呼應，並展現華航人邀請國際旅客在疫情過後造訪台灣的熱情。

華航自1987年參加「美國玫瑰花車」新年盛會，至今締造29次獲獎紀錄，今年再次與外交部、交通部觀光局合作，也是唯一獲獎的航空公司。