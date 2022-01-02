條石鯛在田字型箱網的中間育成期間皆健康且成長良好。（新北市漁業處提供）

新北市漁業處與台灣海洋大學合作，規劃貢寮美灩山漁港為「栽培漁業中間育成示範基地」，成為放流前生物適應的前哨站，先小規模嘗試在漁港內設置田字型箱網作為中間育成設施，將預計放流的魚類短期飼養在箱網內，當牠們熟悉海洋環境後再放流到大海中，以復育海洋資源。

漁業處表示，市府自2019年起推動「嗨漁港」計畫，為漁港賦予更多元利用或轉型機會，以貢寮的海洋資源復育園區為復育基地，將鄰近低度利用的和美漁港及美艷山漁港分別轉型為生態復育中心及栽培漁業中間育成基地，打造新北復育金三角，結合專業的培育復育能力以及現有東北角的優良海域，進行永續海洋資源。

市府委託台灣海洋大學助理教授徐德華執行「新北市政府美灩山漁港栽培漁業中間育成計畫」，在美灩山漁港設置栽培漁業中間育成設施，並搭配多營養層次水產養殖方式，結合生產不同營養層次的水產物種，從而最大程度地減少能量損失和環境惡化。

利用多營養層次將一種物種的未食用餌料和排泄物被重新利用，轉化為另一種物種的餌料、肥料和能量，通過養分循環，將生產效率提高，測試的物種有虎斑烏賊、條石鯛、水晶鳳凰螺、牡蠣以及三種大型藻類（石蓴、硬毛藻、紅翎藻）等生物進行多營養層次水產養殖測試。

徐德華表示，計畫是台灣首度設立栽培漁業中間育成基地，去年初步試驗證實，一條石鯛在箱網暫養1個月期間的活存率高達99％，生長狀況良好，搭配養殖大型海藻與吊掛牡蠣，可有效防止投餵所造成的殘餌與氨氮廢物汙染，並可吸引天然餌料，逐漸減少對放流魚隻的投餵，達到「野化」的目的。