台南市白河區1日晚上7時多舉辦廟會活動時，遶境隊伍中有口角糾紛，並且有人將影片上傳網路，台南市警察局白河分局表示，當晚維安警員在場見狀立即大聲喝斥，並以優勢警力介入控制現場、約制雙方，後續並未擴大成治安事件。

白河區竹門謝府二元帥1日舉行廟會遶境活動，陣頭經過某家商店時，因道路狹小，信眾發生肢體碰撞引發口角，雙方推擠、叫囂，在場維安的便衣員警立即制止，要求雙方冷靜，在員警及旁人勸阻下，雙方隨即散去。

白河分局表示，廟會遶境前警方均會事先前往拜會主辦的宮廟，簽署優質宮廟文化約制書，告誡約制參加的宮廟及藝陣，應自律及約束勿有違序及違法行為發生，並應自主成立糾察隊及交通指揮人員，落實優質宮廟文化的精神。

另對參加廟會活動的宮廟、遶境隊伍，白河分局均已蒐錄，對於意圖滋事者查抄人、車交通工具等資料建檔並予以約談、告誡，要求其務必配合台南優質宮廟文化，加強自我約束，讓每場廟會活動都能圓滿順暢。