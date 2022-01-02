台北市又一間防疫旅館爆出群聚感染，中央流行疫情指揮中心今天公布，北市一間防疫旅社，疑似出現群聚感染，個案17181，26日檢疫期滿，到1月1日採檢因為自覺有症狀，快篩陽性，到醫院採檢，昨晚確診。回溯發現案17181隔壁房的案16941，更早確診，該案12月19日入住，21日確診，Ct23.8，兩入住時間重疊，且住隔壁，高度懷疑是一防疫旅館群聚，兩人初步基因定序為是Delta，全基因還未出爐。

陳時中表示，案17181確診後，因為同住家人有媽媽、太太、3個小孩、1個保姆，大的小孩因為有讀幼稚園，有到幼兒園接送小孩。第一層同住家人，照顧的保母，7人已經在進行隔離採檢，要到傍晚才會出爐。

由於明天連假結束就要開始上班，因應可能的變化，因此宣布明天幼兒園明後兩天先停課，飯店10人，9人採檢1人待採檢中。整體晚上資料更多會在研判。

因案17181有去幼兒園接小孩，對於社區的風險會不會很大？陳時中表示，目前第一步要先看小孩採檢狀況如何，因此宣布明後兩天幼兒園先停課，才能爭取時間做周遭可能的採檢，希望親密家人都是陰性的話就會比較放心一點。

陳時中表示，目前看起來比較像是16941傳給17181，可能性相對高，持續對防疫旅館監測中，以時間點來看，在全面檢查之前都不能大意。

至於如何傳染？陳時中說，採檢交互感染可能性不高，初步潛伏期來看，因為案17181於12日入境後，14天後才確診，潛伏期很長很長，因此初步判定有群聚可能性，整體處理方式也是按照群聚方式處理。

陳時中表示，目前僅清空同樓層，有一定的檢驗和清空。至於該這個樓層的群聚，住客有多少人，因為是比較新的案子，相關接觸情況還不了解。