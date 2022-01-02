國立東華大學體育運動科學系4年級蔡念恩，從國中開始接觸跆拳道，起步雖晚，卻不因此氣餒，反而更勤奮練習，並以黑馬之姿，屢創佳績，去年度國內重要4大賽事中，踢下4面金牌，更在世大運國家代表隊選拔賽中，脫穎而出，成花蓮跆拳道界的首位世大運國手，盼能替家鄉爭光。

蔡念恩跆拳道生涯起於國風國中跆拳道隊，一直以來都由教練陳廖霞訓練指導，儘管起步較他人晚，她卻用樂觀進取的態度，享受每次的訓練，且從未遲到早退，因努力練習，不到1年就擊敗當時全國金牌和青少年國手，拿下首面全中運金牌後，2014年、2016年將繼當選世界青少年國手，創下全中運4連霸的紀錄。

蔡念恩締造全中運4連霸的紀錄後，仍不斷提升自己的能力，保持國內前3名好手的紀錄，並用心完成學業，不過她為了在大學階段繼續和陳廖霞攜手合作，造就個人生涯紀錄，選擇留在家鄉就讀東華大學，堅持自己的跆拳道夢。

大學4年期間，蔡念恩在跆拳道的各項賽事中，屢創佳績，去年更是大放異彩，一口氣在國內重要4大賽事中，踢下4面金牌。先是完成原住民運動會73公斤級金牌，持續蟬聯冠軍寶座，全國大專院校運動會又攜手學妹陳芷蝶雙金入袋，接著在全國運動會替花蓮縣拿下跆拳道首面金牌，更在總統盃跆拳道錦標賽奪金，完成2連霸。

蔡念恩勢如破竹的氣勢，更讓她在高手如雲的世界大學運動會國手決選中，場場以高比數的差距，踢下勝利，當選今年世大運國手，同時也是花蓮跆拳道界的第一位。

陳廖霞說，蔡念恩去年在全運會，面對既是偶像，又是讓自己「銀恨」多年的選手時，仍毫不退縮，勇敢接受挑戰，憑著對自己的信心，與堅強的實力，終於踢贏對方，勇奪冠軍，並完成當上國手這不容易的夢想，令人感動。