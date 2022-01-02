台中市運動局配合太陽光電相關政策持續尋找合適運動場館，朝馬國民運動中心完成綠屋頂裝置。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕上任以來持續推動綠能政策，光電三倍增政策、綠能屋頂全民參與推動計畫等獲好評，運動場館部分，目前已優先完成朝馬、南屯2座國民運動中心及烏日溫水游泳池綠屋頂綠能裝置，預計今年再新增場館設置太陽光電設備，包括北區國民運動中心、港區運動公園、中興網球場等均已納入評估中。

盧秀燕日前出席南屯惠文國小太陽光電球場啟用時表示，市府加強整治空汙，也持續強化綠能發電，台中市陽光充足，可妥善運用太陽能光電。

由運動局持續評估運動場域結合綠能發展、節能減碳的可能性，讓太陽光電設置地點從公有廳舍屋頂擴大到公有運動場館及屋頂，實踐綠能新生活。

節能減碳議題受到重視，公共建設漸評估結合綠能、環保等概念進行建設，台中市政府運動局目前已優先完成朝馬、南屯2座國民運動中心及烏日溫水游泳池綠屋頂綠能裝置，規畫屋頂空間結合太陽光電，落實永續能源及綠能家園。

運動局長李昱叡表示，太陽能光電無噪音、無空氣汙染，設置於運動場館有降低室內溫度、減少電費支出、活化屋頂空間及加強屋頂結構等優點，運動局依建物屋頂結構盤點適合架設太陽光電發電設備的大型運動場館及半開放型運動場所。

優先選擇出2間運動中心及1座游泳池做為示範場域，累積設置面積近9000平方公尺，裝置容量近1720KW(峰瓩)，相當於種植逾9萬4500棵樹的碳吸收量。

運動局配合太陽光電相關政策持續尋找合適運動場館，預計今年再新增場館設置太陽光電設備，包括北區國民運動中心、港區運動公園、中興網球場等均已納入評估中。

值得一提的是，預定公有運動場館設置綠能屋頂累積面積可達1萬5000平方公尺、累積裝置容量達2460KW(峰瓩)。