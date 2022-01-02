以色列日前宣布，發現最新變種病毒「Flurona」，這種病毒結合了新冠肺炎及流感，首例個案在佩塔提克瓦市（Petah Tikva）被發現，確診者是一名沒打過疫苗的年輕孕婦，她的症狀並不嚴重。我中央流行疫情指揮中心今證實，台灣也有確診新冠肺炎的患者，同時感染A型流感，是遠赴哈薩克比賽的空手道團選手。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，我空手道團日前移地哈薩克集訓、比賽，22人返台後陸續有13人確診，其中一人（案17014）不僅感染Omicron，也感染了A型流感，新冠Ct值為22.9。

據了解，案17014自去年12月6日起，開始出現咳嗽、流鼻水等症狀，不過沒有發燒，也沒有全身倦怠，「並未觀察到同時感染新冠、流感後，導致更嚴重的症狀」。

羅一鈞強調，冬天本來就是流感盛行季節，同時感染新冠肺炎和流感的案例，在統計上並不罕見；他建議媒體不需要使用「Flurona」稱呼，避免民眾誤會。

疫情監測組組長周志浩補充說明，感染新冠、流感雙病毒的以色列孕婦，兩種疫苗都沒打。他呼籲民眾盡量接種相關疫苗，降低染疫風險。