1月2日是雲林縣布袋戲國寶黃海岱大師的冥誕日，也是雲林布袋戲日，縣長張麗善今（2日）邀請縣內各大布袋戲傑出表現團隊在布袋戲館分享與緬懷黃海岱大師的言教與身教。黃海岱五子黃逢時率領黃家子孫出席，他鼓勵後進多看書、看影片、看戲，不管什麼戲一定要多看，讓年輕族群也能感到布袋戲是動人的。

雲林縣府2007年起把黃海岱大師生日1月2日定為「雲林布袋戲日」表彰他對布袋戲傳承及發揚的貢獻，今年是他122歲的冥誕。

縣府文化觀光處1日至2日在虎尾布袋戲館、故事館、雲林記憶Cool策劃布袋戲日系列活動，有布袋戲的口白藝術講座、操偶體驗、布袋戲偶彩繪DIY、書展、布袋戲演出、黃海岱展覽等。

2日黃海岱大師紀念會登場，縣長張麗善縣長、虎尾鎮長丁學忠、文觀處長陳璧君共同以122顆長壽龜的菠蘿麵包祝壽，象徵雲林布袋戲發展能淵遠流長。

張麗善表示，黃海岱大師勤學不倦、文學底子深厚，劇本內容豐富，有忠孝節義的教化意涵，在戲曲當中保留傳統文化，寓教於樂中教化人心，今天不只紀念黃海岱老先生，如何繼續發揚光大是一個重要課題，讓孩子在劇本、口白、前台、後台的學習都很有興趣，她知道公部門是重要的推手。

張麗善說，縣府現在與台北戲曲學院合作，包括北管、南管、音響、音樂都需要好好培育下一代，未來布袋戲傳習中心也是擬定這方向著墨，讓孩子有進階的目標。

布袋戲劇作家、黃海岱五子黃逢時表示，傳統的戲曲要繼存老舊且值得保留的東西，又不得不考慮現在的觀眾尤其是年輕觀眾的喜好，包括視覺、聽覺怎麼去滿足他們，甚至更近一步怎麼讓他們內心覺得布袋戲是好看的、是動人的很重要。

黃逢時說，他一再勉勵相關從業人員要多加思考，思考之外也要多充實自己、提升自己，多看書、多看影片、多看戲，不管什麼戲一定要多看，至於聲光器材上的應用，倒不是很難處理。

黃逢時表示，期待公部門與戲曲的學校合作例如長榮交響樂團等，老爸是國內第一個台北藝術大學頒給榮譽博士的人，他曾親自去北藝大教導後場，戲曲學校有的東西可能是布袋戲團劇團是欠缺的，若能由學校幫忙補足就非常好。