中央流行疫情指揮中心今天宣布，台北市再度新增一例防疫旅館群聚感染事件，為目前北市第三件防疫旅館感染案。指揮官陳時中表示，該旅館目前共兩名確診者，因為先發現自大陸返台的案17181返家自主管康管理最後一天採檢確診，潛伏期長達兩周，因此回溯查核入住的防疫旅館，找到隔壁房的案16941也確診，懷疑是後者傳給前者，緊急清空並召回該旅館3樓住客，員工10人也匡列採檢。

案17181為本國籍30多歲男性，去年12月12日自大陸返台，由於早在春節專案上路前就返台，因次是以「14＋7」方案檢疫，他曾經各接種過長春生物、科興疫苗各一劑，潛伏期長達兩周才確診。

莊人祥表示，該個案17181在旅館14天檢疫期滿後返家自主健康管理，第6天才採檢確診，由於他曾在自主健康管理期間有到幼兒園接送小孩，因此才緊急宣布該幼兒園明後兩天先停課。

案17181同住家人共有7人，有媽媽、太太、３個小孩、1個保姆等，大的小孩因為有讀幼兒園，加上個案有到幼兒園接送小孩。因此第一層同住家人與照顧的保母，七人已經在進行隔離採檢，最快要到傍晚採檢結果才會出爐。