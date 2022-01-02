疫情指揮中心今（2）日在元旦連假第二天，新增加開記者會，公布國內新增20例境外移入確診病例，本土及死亡並未增加，不過北市防疫旅館疑似又出現群聚現象，引發關注。

先前北市某防疫旅館出現三例群聚感染，定序為Omicron，但今天又出現另一家北市防疫旅館疑似群聚。指揮官陳時中表示，發病個案17181於12月26日檢疫期滿，檢疫14天才出關，但元旦出現症狀快篩陽性，至醫院採檢當晚確診，CT值18.1，因此加開記者會。

陳時中說，個案的密切接觸家人有6人及一名褓姆，個案曾去接幼稚園小孩，因此該幼稚園明後二天必須立即停課，旅館工作人員10人，9人已採檢，指揮中心已要求該旅館清空同樓層旅客。

陳時中表示，案17181住在3006號房，12/12~12/26入住，疫調發現住宿期間隔壁3007號房有一位先前確診個案16941，案16941在12/19入住、12/21確診，Ct值23.8，因此高度懷疑旅館內群聚，兩人都是感染Delta變異株。

案17181曾去幼兒園接小孩，對社區有多大風險？陳時中表示，這要看小孩採檢結果，明後天也讓幼兒園停課，才能爭取時間去採檢周遭，以便釐清整個傳播情況。