北市某防疫旅館昨天爆發疑似群聚感染，目前共有3人確診Omicron病毒，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今表示，雖然3人的病毒基因定序上存在些微位點上差異，但推測是傳染後造成位點上的改變，推論此案仍是由案17085傳給17058、17099，必須視為同一起群聚處理。

根據指揮中心提供的資料顯示，案17085住在510號房，12月22日入住防疫旅館，29日退房，29日發病並在當天採檢，Ct值為16，被認為是整起疑似群聚事件的感染源。

案17058於12月14日至24日住在防疫旅館611號房，是3名確診者中最早入住的個案，為無症狀感染，12月27日採檢Ct值26，二採Ct值20，從基因定序懷疑是案17085在發病前5天傳染給案17058。

接著案17099則在12月16日至12月29日入住503號房，12月28日發病，29日採檢Ct值為21。

不過指揮中心在病毒基因定序後發現，案17058與17099存在4個位點差異，案17085則與17058、17099各有2個位點差異，案17099則與17058有4個位點差異。

張上淳解釋，雖然3人的基因定序存在位點上的差異，但推論是病毒經傳染後造成的位點改變，以此推測案17085為可能感染源。但他也說，目前三人之間確實還存有傳染疑點，例如案17058究竟是否遭17085傳染，因為從已知資料來看，17085是在發病前五天傳染給17058，這在目前的文獻上相當罕見。

不過案17058自述無症狀，張上淳認為，有可能是症狀不明顯導致案17058的發病日難以判斷，為保險起見，已先將整起事件視為同一起群聚。

他分析，國外的資料都顯示，Omicron的傳播力更強，且都有環境汙染的案例，雖然目前14個環境採檢結果都是陰性，但也無法排除過去曾發生環境汙染，而且空調專家分析，該旅館內的空調系統可能會造成傳染，這部分也是我們必須關切的。