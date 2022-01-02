【愛傳媒曾建華專欄】上了國中，內壢教會的聚會時間和我週六、日的補習時間衝突，沒法再去了。補習地點在中壢市區那時大名鼎鼎的信成補習班。為什麼補習我也不知道，反正同學們都是這樣做的。

下課後剛好去中壢浸信會參加少年助道會（國中生），但是因為少助的人數不多，所以有時也被迫參加中級助道會（高中生）。那是民國64年，直到現在我都是這教會列名的會友，這裡就成為我這輩子的心靈故鄉了。

可以說接下來我人生當中每一件重大的事件都在這裡發生，求學、畢業、當兵、認識我太太、結婚、生子、職場異動、中年「退休」到金瓜石開民宿，一切的一切都在中壢浸信會發生。

儘管我們家離開中壢快廿年，和這所教會非常多非常多的弟兄姊妹一直保持密切的往來。比如教會中有分出許多小組，「環北小組」已經廿多年，已歷經改名、重組、取消種種狀況，有的家庭全家移民美國，有去大陸的又回來了，整個小組原來的弟兄姊妹幾乎完整地留在同一個群組內。很多年來這個已經不存在的小組，幾乎年年辦理自己的「退修會」，是三天兩夜哦，大家又會沈浸廿多年前那種初心的喜樂。

回到國一，我讀書靠的是小聰明成績還行。那時教會是沈文廷牧師，後來是神學院剛畢業的李天賜傳道（李哥）和黃翼紅傳道（黃姊）夫婦，也就是後來的李牧師夫婦，與內壢教會的陳宗心牧師夫婦一樣，對我們這一群小毛頭也是一樣的包容，而我還是經常在牧師家吃飯、翻冰箱找東西吃、睡牧師的床，現在想想真不可思議。

而青少年一直到結婚最重要的感情問題，李哥黃姊是一路陪著我們有一群小孩走過來的。多少年後李哥早已離開中壢浸信會，轉任高雄文化堂、去陽明山主管嶺頭山莊、再回高雄文化堂，我們有什麼感情的問題還是會找上他們。

當然，我的婚禮也是李哥專程由高雄北上主持。從國一到現在我大概有什麼疑難雜症第一個就想到李牧師。甚至於前三年我母親搬家到高雄（我弟住高雄），我與我妻特別南下，與李哥黃姊共餐，請他們照顧她老人家，李哥也一口允諾。這不是什麼交情，這是上帝的愛，藉著一些特定人不斷地在我的生命中印證出來。

李哥離開中壢後，中間有一、兩位牧師來去，最後戴文峻牧師來到中壢，那時他也才自神學院畢業的年輕傳道人。他在中壢牧會的時間至少卅年吧，是這所教會八十年來駐會時間最久的牧師。

戴牧師的神學基礎深厚，在中壢拿到了神學博士學位，並且在神學院任教。他花非常多的時間陪伴弟兄姊妹研讀聖經，教會治理也很上軌道，而執事會與戴牧師的配合也堪稱順遂，使中壢浸信會成為一個很有見證的教會。

2003年我們家搬離中壢後，戴牧師每週在教會他自己做的查經資料都會寄一份給我，幾乎涵蓋整本聖經重要的書卷，這些查經資料我一份也沒丟，在研讀聖經有疑義的時候都會翻看一番。近數月以來，我目前所在的教會面臨一些重大的改變，我一路查考「使徒行傳」也得力於戴牧師近廿年前寄給我的資料。他實在是一個很棒的牧師。

作者為資深媒體人

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