知名Youtuber Joeman（九妹）之前透露31歲已存款至少5000萬達退休目標，近期他賣掉800萬的藍寶堅尼小牛，看中一間位在八里的價值千萬的退休宅，想要買給媽媽，但也坦言相當後悔這決定，因實價登錄跌價了。

Joeman近日在八里買下一間權狀26坪，價值千萬的住宅想送給媽媽，他透露，當時會心動想買下，是被陽台外一覽無遺的無敵河景及看到關渡大橋所吸引，所以才決定把原本的超跑賣掉，將這筆錢拿來照顧家人，不過他在拍片介紹裡頭高檔裝潢時坦承，自己買了這間後，實價登錄卻跌到1100多萬，而表示，「我沒有很推薦大家買」。

Joeman繼續說，買給媽媽的這個位於八里的物件，其實生活機能真的不太好，外出必須開車比較方便，加上八里以新北市來說，房產投資的話題性不高，所以這間房子現在的市值算是處在一個賠錢的狀態。而影片曝光後，不少網友也認同表示：「八里真的就適合退休悠閒的生活」，以房產投資的角度，的確效益不高。

Joeman先前參加走鐘獎時，在後台接受「反骨男孩」酷炫訪問，對於存到多少退休金才能退休時表示，他之前自己算是5000萬，用5000萬的4%到5%投資股市，例如ETF「0050」或是中華電，他並坦承其實在31歲時就已經存到了理想金額，但因為覺得退休太無聊，所以才沒退。