2022開年第一波徵才上線！隨著基本工資月薪調高為2萬5250元、時薪調漲168元，接連超級知名企業也吹起徵才的號角，台北市政府就業服務處3至7日邀請14家廠商，釋出525個工作機會，有月薪最高55.5K，餐飲時薪最高200元，歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參與，在新年找到好工作。

勞動局長陳信瑜表示，國發會日前公布連十顆景氣熱絡的紅燈，不只出口暢旺，生產、投資、批發零售餐飲等指標，同樣都是熱鬧滾滾，綜觀本週14家徵才廠商中，餐飲業依舊獨佔鰲頭，354個工作機會，然而誠品的加入，更成為本週徵才的亮點，餐飲業則是以靈魂職缺廚師職，達54個工作機會，堪稱是歷年之最，薪資以微風廣場50K名列第1、金色三麥45K，欣葉44K 分列2、3名。而儲備人才向來是餐飲業界重點栽培的明日之星，本週有35個工作機會，平均高薪45K，最高薪以樂多多55.5K奪冠。

陳信瑜再指出，另一個亮點則是將全民休閒變成時尚風潮的誠品(股)公司，夾著濃濃的文青氣息文藝形象，預計 3 年內展店百家，深入社區打造全通路文化生活圈，拉近與民眾的距離，本次釋出正、兼職共80個工作機會，包含旗下書店、生活時光及誠品生活的門市人員、EXPO銷售人員及客服人員，期待專科畢，熱愛閱讀、關心藝文及出版資訊、個性開朗，具耐心細心且積極負責者，一同成為美好生活實踐者的工作夥伴。

此外，排隊名店台灣東利多-丸亀製麵，亦釋出65個工作機會，並於年底一口氣調漲員工薪資幅度達5.5％至6％間，區域主管40K起薪，可依學經歷再議薪外，儲備幹部薪介於35K-40K 店鋪正職人員薪介於28K-35K，長期兼職計時工讀，時薪185元，在大直美麗華店計時工讀者，開幕日起2個月內，還有特別加薪機制，歡迎有心於餐飲業發展的民眾前來遞件面試。

本週徵才廠商有台灣東利多-丸亀製麵、台北市私立安民居家長照機構、欣葉國際餐飲、特力屋、乾杯、錢櫃-忠孝分公司、寒舍國際酒店、歐奇餐飲、軒饌廚坊、微風廣場、誠品、樂多多、金色三麥。

徵才活動地點為1月4日在內湖、北投就服站舉辦，5日在信義就服站舉辦，6日在信義、景美、西門、北投及艋舺就服站舉辦，7日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。