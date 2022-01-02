花現幸福愛在鹿港南勢 經典農村風情畫

鹿港鎮公所2022年舉辦的第一場活動「花現幸福愛在鹿港」，2日上午在鹿港鎮南勢社區許木農村文物館前展開，這裡是鹿港鎮經典的農村景觀之一，農民在二期稻作收割之後，經常會種上裡作綠肥，有波斯菊、向日葵等，花開彩蝶飛，經常吸引遊客駐足拍照。

鹿港鎮長許志宏表示，今年活動邀請文開國小弦樂團、洛津國小薩克斯風樂團、鹿港國小弦樂團等，為賞花民眾現場演奏，場邊也安排親子DIY、南勢社區文化小旅行、鹿港花海市集、拍照打卡送限量風車等；包括DIY活動及文化小旅行等，都是一開放報名就迅速秒殺額滿。

位在南勢社區的許木農村文物館是財團法人帝寶教育基金會董事長許嘉種，為紀念父親許木先生、母親郭惜女士，所成立的紀念館，藉以勉礪後輩勿忘先人以辛苦農耕起家的歷程，連棟式的農村三合院建築，搭配上大片稻浪或是花海，十分壯闊具有農村風情。

許木農村文物館採預約制開放，這次配合活動由南勢社區志工導引報名文化小旅行活動的民眾，得以入內參觀農村文物，一般遊客則可於文物館外拍照遊覽。現場並設有十多個青農、文創及美食攤位，鹿港鎮農會也前來設攤促銷農特產品，增加活動的豐富及趣味性。

公所指出，南勢社區花海預計下周花況會更加盛開達8成，且小農市集也將延續到下周末1月8日、9日兩天，歡迎大家冬遊鹿港，來南勢社區賞花海、逛市集。