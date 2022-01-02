蔡英文總統昨發表元旦談話，提到持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，是2022年穩固執政的4大主軸。對此，藍委賴士葆痛批，蔡政府執政五年來，獨裁專斷成新威權主義，抗中保台的意識形態是主軸，民主法治倒退成為常態，自己身為民代，目睹監督制衡力量一在被剝奪，感到沉痛。

賴士葆今（2日）在臉書發文表示，從行政院長蘇貞昌的年終行政院會到蔡英文的元旦談話自我歌頌吹噓施政成就，不忍卒讀，他有幾點想請問蔡蘇二人：首先，如果台灣誠如二位所言如此豐衣足食、幸福洋溢，為什麼年輕人不敢生？台灣生育率低到排名慘居全球最後一名，這已經是國安危機，這是年輕人最沉重的抗議，不敢生下一代複製自己現今所處的茫然空虛，是因為對未來沒有盼望，面對人口老化少子化的人口危機，蔡政府做了多少努力來挽救？

其次，賴士葆稱，蔡政府不斷誇耀亮眼的經濟數字，不敢明說的是台灣貧富差距創歷史新高，財富結構從過去的M型變成L型，集中在少數高所得的家庭，台灣1%富豪所掌握的財富占28%，這是亞洲第二高，前5%的家庭所得是後5%家庭的130倍，前20%的家庭所得是後20%家庭所得的13.9倍。此外，賴士葆直言，蔡政府2025非核家園很快來到，不敢回答綠能來不及趕上，核能又要廢除所缺的12 %的能源要如何填補。

對於蔡政府執政五年，賴士葆痛批，獨裁專斷成新威權主義，用抗中保台的意識形態大旗，透過各種方式剝奪在野的監督制衡力量，使民主法治倒退成為常態，這才是蔡政府執政五年最好的標記！