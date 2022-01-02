勞動力發展署中彰投分署開辦上百堂委外職前課程，提供逾3000個訓練崗位，其中「鞋業智能工廠與開發製造人才培訓班」結訓學員依玲，從事10年美容工作，受到疫情影響被裁員，參加鞋業課程，結訓前成功做出自己設計的鞋子，就業媒合找到鞋業設計工作。

「委外職前訓練課程多元實用，中彰投分署每年都開辦超過百堂課程，提供數千個訓練機會」，勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛說，該分署委外職前訓練足跡遍及轄區35個鄉鎮，每年超過2000名結訓學員順利投入職場。

為鼓勵待業者積極運用訓練資源，該分署特別舉辦「職訓故事甄選活動」蒐集受訓學員踏實築夢的歷程，今年共204篇職訓故事參與徵件，這些翻轉人生的真實案例，不斷感動著所有為了職業訓練所努力的人，繼續堅持提升訓練品質。

今年該分署規畫約150個委外職前訓練班次，歡迎想要提升職能的待業民眾踴躍報名。

「鞋業智能工廠與開發製造人才培訓班」的結訓學員依玲，在受訓之前從事10年的美容工作，受到疫情影響而被裁員，剛好收到朋友傳來的職訓課程訊息，原本只是想趁空閒時間學習其他技能，增加自己的競爭力。

但實際報名上課後發現課程師資都是業界知名的師傅，從設計畫圖、手工打版、認識材料、針車、結幫等，都由淺入深的帶著學員一步一步練習，讓毫無鞋業相關經驗的依玲，在結訓前成功做出自己設計的鞋子，並透過就業媒合活動順利應徵鞋業相關工作。

中彰投分署表示，依玲負責模具繪圖設計、調配鞋材原料等，實習結束後也將外派到越南廠工作，她開心的說「職業訓練讓我順利圓了外派夢想，一定會好好把握這個機會」，持續進修增加鞋業技能及知識，好好在這個領域發光發熱。