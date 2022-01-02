台南市近年屢發生內輪差死亡車禍憾事，警方展開強力執法加強攔查，去年大型車死亡事故20件，較前年38件減少4成7，去年底再啟用3組活動地磅，攔測超載率近3成，藉嚇阻大型車超載，降低破壞路面與危害用路人安全。

大型車因視覺死角與內輪差問題，每次發生車禍都造成嚴重傷亡，每場車禍都造成兩個家庭的傷害。台南市交通大隊展現強力執法，將前年大型車38件死亡車禍，去年降為20件，降幅近5成。

台南市警局去年取締砂石、貨車的超載、闖紅燈與超速都超過1000件，酒駕30件，另外還有未依規定轉彎，違反禁行路線等數百件開罰。

台南市警方去年底啟用3組新式活動地磅，使用活動地磅執法20場，攔查測重109輛，其中測得超載34輛，有效遏阻大型車超載，減少大型車危害用路人安全及破壞路面造成其他往來車輛危險。

台南市警交大隊長陳宇桓表示，新的一年將不定時、不定點以「活動地磅」執行大型車超載取締，大型車輛駕駛人應注意標誌、標線及速限行駛，以免違規遭罰。大型車駕駛，切勿心存僥倖，車輛有沒有過重，磅一磅就知道。

台南市長黃偉哲提醒，大車因視野死角和內輪差造成不少憾事，尤以長輩發生不幸案件居多，民眾遇到大車建議保持 10公尺以上安全距離，傍晚或夜間出門穿亮色系衣服或配戴會發光物件，增加醒目程度，鞏固自身交通安全。