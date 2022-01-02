茄苳媽托夢要「救世明燈」，後壁泰安宮巧得678公斤大鹽燈。（台南後壁泰安宮提供／劉秀芬台南傳真）

茄苳媽托夢要「救世明燈」，後壁泰安宮巧得678公斤大鹽燈。（台南後壁泰安宮提供／劉秀芬台南傳真）

在異鄉打拚事業有成的企業家吳有顯，是台南後壁泰安宮顧問團團長，日前與主委王子豪同時被泰安宮茄苳媽託夢，要一座「救世明燈」，正當吳有顯困惑之際，正巧有貿易商登門求售一座678.2公斤重鹽燈，吳有顯買下贈送泰安宮，今年新年起安放廟內，為信徒除煞祛厄賜福。

後壁泰安宮主祀天上聖母，當地人稱茄苳媽，吳明顯表示，每每在人生的旅途中遇到任何挫折困頓，總是回到茄苳媽面前虔誠敬拜，都會奇蹟式獲得圓滿的解決方案。

吳有顯表示，去年11月中茄苳媽託夢給他，「要一座明燈」放置在大殿上除煞祛厄、淨化磁場，吳有顯正煩惱不解何為「明燈」、要去何處購買之際，一貿易商登門求售一座長約兩公尺、重達678.2公斤的鹽燈，吳有顯覺得是茄苳媽的神意安排，因此將此座鹽燈買下。

吳有顯買下鹽燈後，到泰安宮找王子豪商議，王子豪一聽十分詫異，原來他前不久也夢到茄苳媽指示要一座明燈，神蹟巧合讓王子豪馬上全身豎起雞皮疙瘩。王子豪與吳有顯立即向茄苳媽博杯確認，並擇2022年新年後啟用「救世明燈」，安置於泰安宮正殿龍邊為信眾除煞祛厄。

廟方表示，這座粉紅色玫瑰鹽燈長181公分、寬131公分、高71公分，總重量為678.2公斤，產地為巴基斯坦，價值不斐。由於重量太重，廟方特別訂製白鐵座，搭配木架與紅色絨布，1月1日起安置於大殿為信徒除煞祛厄，元旦連假到廟裡參香的遊客看到巨大鹽燈都嘖嘖稱奇。