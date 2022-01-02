新疆美女佟麗婭（丫丫）在2021年5月與大陸導演兼演員陳思誠離婚，佟麗婭恢復單身僅半年，就被傳出再婚，對象還是大她將近20歲的高官，針對傳聞，佟麗婭工作室則發聲譴責網友造謠，並強調：「佟麗婭女士為離異、單身狀態」，但網友仍不領情、留言噓爆，對此，佟麗婭日前則在微博發文吐心聲。

被封「新疆第一美」的佟麗婭恢復單身後，整體狀態和演藝事業都更上層樓，不過佟麗婭在2021年底卻被爆出，再婚大她將近20歲的高官，巧合的是，微博與「佟麗婭再婚」的關鍵字事後都遭封鎖，真實性引發外界討論，同時，佟麗婭還氣到報警，北京警方事後抓到3名嫌犯，工作室也發聲譴責造謠行為，並強調：「佟麗婭女士目前為離異、單身狀態，從未有過任何有違私德的不道德行為」。

儘管佟麗婭工作室發聲撇再婚，但網友卻不領情、紛紛留言諷刺：「為什麼提你名字會被禁言封號」、「第一次沒吃到瓜就看到工作室報警的」、「為什麼前幾天說佟麗婭名字會被封號啊」，不解為何大規模封鎖佟麗婭相關言論。

佟麗婭日前則放下外界紛紛擾擾，登上第34屆金雞獎閉幕式演唱，而佟麗婭在跨年當天更在微博寫意有所指寫下：「一切交給時間吧」，由於時間敏感，也因此被外界解讀是回應再婚傳言。