香港財政司長陳茂波2日在網誌表示，如果外圍環境沒有顯著惡化，而香港疫情也能維持穩定，香港經濟在2022年應繼續處於增長的軌道上。

香港信報報導，陳茂波指出，市場普遍預期外圍各主要經濟體2022年會進一步復甦，為香港出口提供支撐，不過疫情仍然是最大不確定因素。新變種病毒Omicron來勢洶洶，近期在世界多地快速傳播，不少政府已加強防疫措施及收緊旅遊限制，可能會拖慢全球經濟增長。

另一方面，各地的供應瓶頸恐再持續一段較長時間，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，可能會阻礙全球生產，推高全球通膨。陳茂波強調，難以控制外圍變化，但卻能全力打造香港的體系，讓它成為最有競爭力的市場之一。

陳茂波表示，「積極有為」是當局推動發展的指導思想。以金融服務業為例，特殊目的收購公司上市機制，以及優化在港第二上市制度這兩項制度革新，已在1日生效，有助於鞏固金融服務這項香港優勢產業的領先位置。