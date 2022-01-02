高雄一名女子小雲（化名）和男友祥祥（化名）談分手，心情不佳找朋友到KTV唱歌喝酒，喝到不省人事，朋友通知祥祥帶小雲回家，豈料祥祥凌晨將小雲帶回自己住處，竟然趁她斷片，在3小時內性侵兩次，高雄地院依乘機性交罪判祥祥3年8月徒刑。可上訴。

根據判決內容，小雲與祥祥在2020年9月18日談分手，小雲心情不佳深夜與友人相約KTV唱歌喝酒解憂，小雲喝到不省人事，朋友於是通知祥祥來接她。祥祥因無小雲家中鑰匙，因此將她帶回自己住處。

豈料，祥祥竟乘機在凌晨3時許、早晨6時許各性侵小雲一次，喝到斷片的小雲原本不知道發生什麼事，直到返家洗澡時，赫然發現下體有精液流出，驚覺有異報警。

小雲證稱，當時醒來已是早上6點，發現全身赤裸，而祥祥也沒穿衣服睡在她身旁，自己就趕快穿上衣服，請當時要外出工作的男友順便載她回家，洗澡時發現下體有異狀，用通訊軟體質問「有發生關係？」，祥祥回覆載她回家後，在房間做了一次，早上又做了一次，小雲表示因喝醉對於「這2次」完全沒意識。

祥祥辯稱，第一次性行為時，告訴人雖還在酒醉無意識狀態，但發生第二次性行為時，告訴人已經清醒、有意識了。不過，高雄地方法院法官檢視雙方對話紀錄，小雲問「你昨天帶我回家，然後我喝醉的時候，有發生關係？」，被告回覆「有」、「早上也有」。

法官認為，若如被告所說，發生第二次性行為時，告訴人已清醒，被告僅需承認於第一次乘機性交情節即可，何須再畫蛇添足告知「早上也有」，足證第二次性行為，告訴人應當仍處於酒醉未清醒狀態。

法官審酌，雙方事後調解成立，但被告始終不認為有錯，因此依兩次乘機性交罪，判刑3年8月。全案可上訴。

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