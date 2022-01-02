新竹縣為迎接新的一年，在熱鬧的跨年晚會後，規畫5場「春響·春想─2022新竹縣新春音樂會」，2日由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快這3組獲金曲獎的客家樂團，在文化局廣場開唱「新春Chill Hak Hak！」帶給觀眾不同的搖滾客家味，也嗨翻現場。

縣長楊文科表示，為迎接嶄新的2022，縣府除舉辦跨年晚會和元旦升旗外，為延續跨年的激情與熱情，文化局在1月規劃5場的新春音樂會活動，集結了三組金曲客家搖滾樂團、世界級頂尖的人聲、弦聲及口琴聲，滿足喜愛不同類型音樂的民眾，還有美食市集，讓大家享受滿滿幸福感！

「新春Chill Hak Hak！」2日下午2點30分率先在文化局文化廣場登場，採免費自由入場，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快，接連帶來滿滿客家風情的青春搖滾，會場座位擺放維持防疫社交距離，但擋不住熱情的年輕人直奔舞台前，近距離與偶像樂團一起搖擺。

「疫情後文化局演藝廳將重新出發！」文化局長李安妤表示，8日有知名指揮楊書涵、女高音鄭思筠、樂指團巴雀Camerata Taiwan帶來「有客自遠方來」，16日則由弦樂四重瘋quartetAmore帶來「《@Home》輕輕地唱˙回家的歌」，這2場購票請上OPENTIX兩廳院文化生活網。

9日由泰雅之聲帶來「泰雅織聲·扶輪傳愛」慈善音樂會，採索票入場，索票請洽泰雅學堂及樂麗扶輪社。23日天狼星口琴樂團帶來的逆光—2022天狼星口琴樂團巡演，在OPENTIX兩廳院文化生活網購票。