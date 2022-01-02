警方於跨年夜到易形成集結地點盤查，阻絕上路。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市治安時常備受質疑，甚至被外界諷為「慶記之都」，為了不讓「球棒隊」打架鬧事或是飆車事件一再發生，警方積極作為，像是在跨年連假期間動員刑事警察大隊外勤隊150名同仁到易形成集結地點即時壓制盤查圍捕，消弭聚眾鬥毆情事發生。

正逢歲末年終接元旦連續假期等活動之際，為防止有人利用跨年晚會活動此一時機，伺機糾眾集結為龐大車隊，佔用道路飆車，甚至攜帶信號彈或持棍棒恐嚇滋事，高雄市政府警察局刑事動員刑事警察大隊外勤隊150名同仁並結合各分局刑事警力，執行「111年跨年晚會防制危險駕車暨街頭暴力」專案勤務，以「刑事偵查為主，制服警力為輔」、「強勢取締、嚴正執法」、「一舉擒王、重點打擊」、「期前約制關懷、阻絕上路」等四大處理原則，以及「組成跨區域機動打擊部隊」等具體強勢執法作為。

除了以優勢警力、刑事偵查作為採行地區聯防以達最佳機動性，以適法適當方式實施攔截圍捕作為，監控易形成集結地點即時壓制盤查圍捕，給予蠢蠢欲動危駕份子打消念頭，達成阻絕上路目的，也消弭聚眾鬥毆情事發生。

根據高雄市警察局最新統計，110年高雄街暴妨害秩序案件共152件，較109年的278件，減少了126件；再比較去年與前年的全般刑案，110年發生24651件，遠比109年減少1514件，破獲率較109年提高1.3％；暴力犯罪110年發生50件，較109年減少26件，減少近35％，所有發生案件均全數偵破。

另外，竊盜犯罪110年發生3731件，較109年減少341件，破獲率提高0.3％；槍擊案件110年發生6件，與109年相較減少7件，減少5成，發生數在六都中是第二低，且所有槍擊案均全數偵破。拚治安不是只有呼口號，警方採取強勢執法全力洗刷「慶記之都」汙名。