近期氣溫驟降、日夜溫差大，容易造成血管收縮、血壓上升，增加中風急性發生的機率，營養師高敏敏指出，年輕人也同樣有中風的可能，千萬不能輕忽，並列出中風前的5大徵兆，只要出現其中一項症狀就要立即送醫，以免耽誤黃金治療時間。

營養師高敏敏在臉書粉專提醒，不是只有老年人才有心血管疾病以及中風的可能，年輕人也同樣需要注意，過去曾有一名29歲工程師，因為年末加班壓力大，再加上寒流來襲，工作到一半突然單手無力、視線模糊，本來以為只是太累，想說休息一下就好，後來老婆打119將他送醫，才被診斷出是「小中風」，而且單側肢體還需要定期復健。

高敏敏在文中列出中風前的5大徵兆，呼籲大家若是出現下述任何一個症狀，最好先記下發生時間，並盡快就醫檢查，把握黃金治療時間，才能減少失能和死亡的風險。

1、Balance 失去平衡：無意間身體失去平衡、容易跌倒。

2、Eye 眼睛模糊：忽然視線模糊。

3、Face 嘴歪臉斜：嘴巴或臉部突然變型、歪斜。

4、Arm 手腳無力：單隻手或單隻腳忽然無力。

5、Speech 口齒不清：突然言語無法表達、口齒不清。

高敏敏進一步補充，有很多人在嚴重中風以前，其實都曾出現過症狀，或發生過小中風卻不以為意，再加上有些小中風發生的時間只有幾分鐘，不到一天就會復原，所以很容易被忽略，因此多一分機警，就可以少一分遺憾，天氣變冷了也要以「洋蔥式穿搭」為主，預防勝過治療。