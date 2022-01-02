好市多（Costco）商品種類多，除了家電、美食外，還可以買到名牌服飾，一名網友發現，好市多賣不少名牌服飾，但價格都比市售賣的還要便宜，好奇好市多怎麼能拿到如此優惠的價格，不少網友認為，好市多賣的衣服布料差且多是過季款式，價格自然便宜。

原PO在PTT八卦板上發文表示，他在好市多購物時，發現很多名牌服飾，像是愛迪達或LEVI'S，價格都不到1千元，與直營店上千元的價格相比，「便宜到有點扯」，好奇好市多是怎麼拿到如此優惠的價格。

不少網友認為，好市多能賣那麼便宜，跟布料材質和款式有關，「布料用最差的，掛牌而已」、「買了就知道，穿起來差很多」、「過季大量批貨」、「幾乎都萬年過時款」、「不是當季的吧」。

其中也有網友解答，國外有些公司會找知名品牌簽品牌合作的合約，再去找廠商大量生產，專門出貨給Outlet或大賣場販賣，且每家廠商使用的布料都不同，所以品質比市售的差很多。