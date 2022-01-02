台中一名「五迷」跨年夜特定從台中南下高雄看五月天演唱會，沒想到結束後搭乘返鄉專車回台中時，在車上睡著，司機未發現坐後排的陳女，將專車開回高雄大社區停車場，陳女一覺醒來，赫見車內烏黑剩她一人，車門還上鎖，於是立即報警協助，警方趕抵現場後聯繫車廠派人開門，才結束一場驚魂記。

高雄市仁武分局大社分駐所警員在2022年1月2日凌晨5時，接獲民眾報案，指她遭困於遊覽車上，希望請求警方協助脫困。

警方調查發現，30歲的陳姓女子為五月天忠實粉絲，跨年夜當天，特地自台中南下高雄參加五月天演唱會，結束時搭乘返鄉專車回台中，途中卻不慎睡著，醒來時察覺車上一片寂靜黑暗，才發現自己遭司機遺忘在車上。

由於全車僅剩陳女1人，所幸陳女手機尚有電力，趕緊使用手機定位自己所在地點，後經警方聯繫車廠協助開啟車門，順利將陳女救出車外，陳女見車門被打開那一刻，當場激動大喊：「天哪！感謝你們！」

仁武分局呼籲，民眾搭乘客運時，應先仔細觀看乘車安全宣導影片，以因應特殊緊急狀況，保護自身安全。