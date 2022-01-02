南韓前總統朴槿惠日前獲得特赦，前副總統呂秀蓮也呼籲特赦前總統陳水扁，總統府則回應「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」。至於陳水扁何時會被特赦？台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「天知道」，但可以確定的是不會在總統蔡英文的任內。

針對特赦問題，總統府發言人張惇涵說，大家對陳水扁的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。陳水扁的兒子、高雄巿議員陳致中回應，作為家屬，最憂心的是父親的身心健康，如何讓父親獲得最完善的照顧、給予最好的支持，是最重要的。

游盈隆今天(2日)也在臉書上表示，六年前，馬前總統釋放阿扁總統，保外就醫；六年後的今天，現任總統蔡英文仍馬規蔡隨，繼續讓他保外就醫，定期向中監報備。

游盈隆指出，台灣有多少老人家臨終時還在問，「阿扁什麼時候會被放出來？」，走的時候，心中留下一個大問號，「我年邁的母親就是這樣」。他還忍不住直言，阿扁何時會被特赦？天知道，比較確定的反而是，不會在蔡英文任內。游盈隆感嘆，「政治不能自外於人性，好政治總是源自於人性光明面。

此外，陳水扁今天在餐會上致詞時表示，「我是上階不上台，致詞不演講，我是訪問、不受訪」，還自曝最想訪問的是蔡英文總統，另也想訪問台北市長柯文哲，「他故事精彩，但綠營不愛」。