台北市長柯文哲今天下午到嘉義市，視察立委蔡壁如嘉義總服務處，有媒體詢問中央7＋7、10＋4的防疫措施，柯文哲表示，對付Omicorn只打兩劑效果很差，台北市已經將打第3劑當成重要政策來推動。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增20例COVID-19境外移入確定病例，媒體詢問柯文哲對於中央7＋7、10＋4的防疫措施，導致出關後確診，會不會擔心讓變種病毒進入社區？

柯文哲表示，因為過年期間入境的人太多，超過防疫旅館的承載量，當時會縮短入住防疫旅館的期間是不得已的選項，除非叫台灣人過年不要回來，只是這段時間危險度會增高，且旅館都已經定了，現在要改也是大亂，只能說是不得已的選項。

柯文哲表示，台灣終究不能一直鎖國，現在疫苗已經打到60％以上，台北市已經將打第3劑當成重要政策推動，因為 對付Omicorn只打兩劑效果很差，歐盟國家認為只打兩劑，最後一劑超過9個月可能不夠，台灣現在是滿5個月就可以打，所以請大家先打滿兩劑，且只要超過5個月就打第3劑。

柯文哲表示，統計上來看，打滿兩劑抗體撐5個月還好，只要大家疫苗打得夠，偶爾入境有零星案例，因為已經達到群體免疫的程度，應該擋得住。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲今天下午偕同立委蔡壁如，視察蔡壁如嘉義總服務處。