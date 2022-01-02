警方提醒民眾注意網路上常見的詐騙手法。（圖／警方提供）

台南的韓姓男子在臉書粉絲專頁發現「立陶宛原裝進口國寶級巧克力」限時獨賣，想起該國捐贈台灣大量疫苗，於是打算購買2盒商品「報恩」，日前前往超商取貨，付款1280元，但打開外包裝，發現裡面竟然裝的是雜牌巧克力，又聯繫不上賣家，驚覺遭詐騙，趕緊向警方報案，現仍在偵辦當中。

警方表示，近來透過臉書、LINE、IG進行購物之比率越來越高，只要手機點擊，想要的商品就會送到家，詐騙集團看準此種便捷快速的網路消費利基，於社群軟體購買廣告版面，並截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，以低於市場行情的價格促銷，吸引民眾目光。

民眾透過廣告，連結到購物網頁，往往會看到貨到付款就會放下戒心，實則是詐團以大公司、商城名義欺騙消費者購買，直到消費者收貨，付款後卻發現商品與廣告不符合或有明顯瑕疵，要求退貨遭封鎖求助無門。

刑事局提醒詐圖常利用「一頁式廣告」，包括（一）售價明顯低於行情；(二)常以限時或倒數方式吸引民眾；(三) 號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評；(四)無公司地址或客服電話，僅提供LINE或messenger聯繫；(五) 網址異常冗長，且多用貨到付款，少數為信用卡刷卡(信用卡刷卡頁面多為歹徒虛設，恐有遭盜刷風險)；(六)網頁常出現簡體字或大陸用語，如直郵、郵費等。

一但發現貨到付款商品不符時，儘速向超商或負責運送宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨，若配送單無寄件人，先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，請宅配業者給予上ㄧ手寄件人的電話跟E-mail，再行辦理退款。