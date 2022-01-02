苗栗一對高中生情侶，相戀後嚐禁果，以每周3次的頻率，在校內各個角落發生性關係，次數高達數十次。事件曝光後，女方家長向男方提告請求賠償50萬元，男方家長認為這是兩小無猜而發生關係拒賠。但法官審理認為，發生關係時男方已滿17歲，女方則「未滿16歲」，因這關鍵因素，判男方家長須連帶賠償20萬元。可上訴。

根據判決書，這對高中生小情侶，在一起後以每周3次的頻率，在學校教室、女廁和地下室等多處發生性行為，3個半月間發生數十次性關係。

女方家長得知後提告求償50萬元；男方家長則辯稱，小情侶是「男歡女愛、兩小無猜」，並未違反女方意願下發生關係，屬於「雙方家長督導不周」，不能只怪男方；況且少年法庭審理時雙方都捨棄抗告，女方家長不應該再提告求償，認為對方提告行為有謀取不當利益的嫌疑。

不過法官審理認為，男方當時很清楚女方未滿16歲，卻仍和對方發生關係，事後也坦承不諱；雙方在少年法庭裁決捨棄抗告並非拋棄民事上提告的權利；審酌雙方財力，最終判處男方家長須付連帶賠償責任，賠償女方20萬元整。全案可上訴。