車城福安宮發行虎年錢母，廟埕前吸引不少民眾與信徒排隊領取。（林和生攝）

全東南亞最大的土地公廟屏東車城福安宮，考量國內新冠肺炎疫情趨緩，趁著元旦連假，宣布發放虎年錢母，採上、下午各一場次，希望讓民眾都有機會領取，由於數量有限，吸引不少信徒清晨便到廟埕排隊，一早已大排長龍。

福安宮於2017年雞年開始，首次發放招財紀念幣取代原本百元紅包，作為生錢錢母，且預計每年都推出各生肖年的紀念款，12年一輪即可蒐集滿一套，頗具收藏價值。

福安宮總幹事陳明秀表示，去年受到疫情影響，取消農曆春節錢母發放，直到清明連假才全數送完；所幸台灣防疫有成，現階段疫情趨緩，於是按計畫於元旦連假發放錢母。第一時間吸引數以千計信徒排隊領取，讓廟方加碼因應，期待滿足大家需求。

2日排在前頭的信徒有人從高雄特地南下，除帶家人出遊，也盼領回錢母聚財、保平安；另有人連續6年不缺席，希望如願收集成套。

但沒領到民眾也別氣餒，陳明秀說，除夕當晚除虎年錢母外，還會發放限量百元錢母，另從大年初一至初五，每日上、下午也會有各一場虎年錢母發送，預計今年將送出7萬5000顆。

至於車城福安宮除夕夜有名的「拜頭香」儀式，已持續十餘年，考量部分廟宇搶頭香時，總會出現推擠、受傷等情況，福安宮則是由信徒於除夕夜子時，聚集廟埕廣場拈香祈福，再由廟方工作人員將香匯聚爐中，成就眾人皆是頭香的概念。

無奈去年同樣受到疫情影響，廟方忍痛取消拜頭香活動，陳明秀說，目前國人疫苗覆蓋率高，所以恢復舉辦除夕拜頭香活動，不過一切仍會視疫情發展而調整，強調廟方都將依照中央流行疫情指揮中心指引，決定活動是否進行。