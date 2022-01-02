愛情從來沒有道理可言，兩個人即便走在一起，也可能因為種種原因最後分道揚鑣，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，一旦愛上一個人就會一根筋愛到底，就算彼此不合適，也不願放手，癡情得讓人心疼。

▍天蠍座

天蠍座談感情相當謹慎，一旦陷入戀愛就會耗盡全部氣力好好經營，對他們來說，再之後遇見的感情，甚至不能稱之為愛情，自己也無法像一開始一樣投入所有。若非無能為力，個性固執的天蠍座絕對會在這段親密關係中耗到底，無奈愛情從來沒有道理可言，越是讓人念念不忘的，不一定是最適合自己的對象，但卻是自己愛而不可得的人。

▍天秤座

身為風象星座的天秤座，總給人一種灑脫、花心的印象，但天秤座一旦執著起來也是無人能敵的，尤其是當他們真正動了心，對於那段逝去的感情就很難以釋懷，面對另一半的離去，往往會讓天秤座變得孤僻不自信，甚至從此一蹶不振，無法開始新的感情。

▍巨蟹座

眾所皆知，巨蟹座很沒有安全感，如果另一半能讓他們產生足夠的安全感和依賴感，會讓巨蟹座心裡踏實不少，不過一旦感情失利，巨蟹座對於愛情就會變得更加謹慎，甚至很難打開心扉去接納另一個人，如果這時舊愛回頭，巨蟹座選擇復合的機率，要比重新建立安全感的機率還大。