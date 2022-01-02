元旦連假不休息，台南市勞工局做工行善團隊的修繕志工今天兵分兩路至官田區、南區修屋，讓住在破舊老屋的弱勢家庭，在寒流來襲中，因為有了志工的愛心，內心充滿暖意。
官田區修繕案是一位領有身心障礙手冊之七旬老翁，獨自居住在年久失修的祖厝，屋況跟生活都令人堪憂，日前已由金屬工會修繕志工搭建屋頂，鋁製品製造裝配職業工會協助將老舊門窗更換為鋁門窗，今日由泥水工會將浴室地面泥水打底粉刷，幫案主做一個無障礙浴室，台南市餐飲產業工會志工也特地烹煮美味佳餚慰勞修繕團隊，讓修繕更暖心。
另一案是住南區的8旬老夫婦，靠社會福利補助金撫養3名國中、小孫子女，最小僅國小四年級，老夫婦因年邁，已無法工作，祖孫一家5口住在屋齡60年的3樓房宅，屋內多處殘破，老夫婦卻無力修繕。
做工行善團獲悉後協助整修，目前已完成廚浴拆除及電線管路配置，泥水工會進場做水泥粉刷打底等工程，今日繼續完成浴室廚房磁磚安裝工程。全部工程預計1月中旬完工，讓弱勢戶在農曆年前能入住溫暖安全的家。
勞工局長王鑫基表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，預計2案都能順利在農曆過年前完工，讓這2戶家庭年節時有個安心居住的家。
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