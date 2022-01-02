台南市政府勞工局做工行善團隊的修繕志工元旦連假期間至官田區修屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府勞工局做工行善團隊的修繕志工元旦連假期間至官田區修屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

元旦連假不休息，台南市勞工局做工行善團隊的修繕志工今天兵分兩路至官田區、南區修屋，讓住在破舊老屋的弱勢家庭，在寒流來襲中，因為有了志工的愛心，內心充滿暖意。

官田區修繕案是一位領有身心障礙手冊之七旬老翁，獨自居住在年久失修的祖厝，屋況跟生活都令人堪憂，日前已由金屬工會修繕志工搭建屋頂，鋁製品製造裝配職業工會協助將老舊門窗更換為鋁門窗，今日由泥水工會將浴室地面泥水打底粉刷，幫案主做一個無障礙浴室，台南市餐飲產業工會志工也特地烹煮美味佳餚慰勞修繕團隊，讓修繕更暖心。

另一案是住南區的8旬老夫婦，靠社會福利補助金撫養3名國中、小孫子女，最小僅國小四年級，老夫婦因年邁，已無法工作，祖孫一家5口住在屋齡60年的3樓房宅，屋內多處殘破，老夫婦卻無力修繕。

做工行善團獲悉後協助整修，目前已完成廚浴拆除及電線管路配置，泥水工會進場做水泥粉刷打底等工程，今日繼續完成浴室廚房磁磚安裝工程。全部工程預計1月中旬完工，讓弱勢戶在農曆年前能入住溫暖安全的家。

勞工局長王鑫基表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，預計2案都能順利在農曆過年前完工，讓這2戶家庭年節時有個安心居住的家。