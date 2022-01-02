中央流行疫情指揮中心今公布，北市一間防疫旅社，疑似出現群聚感染，個案17181與隔壁房的案16941相繼確診，兩人入住時間重疊，兩人初步基因定序為是Delta，全基因還未出爐。台北市副市長黃珊珊今召開記者會說明，大同區30多歲男於自主健康管理第6天確診，他有去幼兒園、超商、早餐店，都做完清消，他在台沒有工作，主要是接送小孩上課。

黃珊珊指出，30多歲本國籍男性，在去年12月12從大陸入境，返台入住防疫旅館，12月26日居檢期滿回家自主健康管理，今年1月1日不舒服用家用快篩測試，檢驗出陽性，當天是他在家裡自主健康管理第6天，這幾天跟家人一起生活，也有外出行程，當天去醫院做PCR確診CT值18.1，1月2日二採檢ct值是19，CT值較低、傳染性風險較高。

黃珊珊表示，個案已經回到家，開始有社區的足跡，是比較擔心的部分，到今天中午12點，擴大採檢部分，包含檢疫旅館同樓層及上下樓房客25人，因為他在入住之前，有一例同時在防疫旅館21日確診。另外擴大採檢旅館員工10人以及個案子女就讀幼兒園，老師、同學33人，1月2日完成幼兒園清消毒，1月3日、1月4日停課兩天，等待小朋友採檢結果處理，幼兒園22名員工都已完成2劑疫苗接種。

黃珊珊說，個案有送小朋友去幼兒園，小朋友已與個案在一起一段時間，居家隔離有同住家人包含個案的爸爸、媽媽、妻子及三名子女共6人，及2位密切接觸者，共8人，同樓層及上下層房客考慮再做全部居家隔離。

至於個案足跡，黃珊珊指出，個案有去幼兒園、超商、早餐店，都做完清消，因為他在自主健康管理期間，在台沒有工作，工作地為中國大陸，大部分都在家，主要是接送小孩上課，會進一步清查電信足跡。