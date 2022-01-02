上萬韓粉擠爆韓國瑜新書見面會。（張薷攝）

韓國瑜「韓先生來敲門」新書見面會 支持者集結等一個人

前高雄市長韓國瑜今在在大安森林公園發表新書《韓先生來敲門》，被視為復出政壇的起手式，現場擠滿上萬韓粉，韓國瑜強調，台灣的偉大不是在政治人物高低，是在偉大基層草根的人民身上，他知道韓國瑜的支持者很辛苦、鬱悶，但優秀的人跟團隊，將在黑暗之中找到一絲光明；韓國瑜也宣布成立「典亮基金會」，自己接任董事長一職。

韓國瑜在復出的首場公開活動人氣不減，大批韓粉漏夜排隊，現場上萬名韓粉擠爆現場，有韓粉爭相衝破封鎖線，還有韓粉在台下激動示愛，讓韓國瑜趕緊揮手稱「我已經結婚了」，活動最後由韓國瑜領唱「當我們同在一起」、「想你」、「堅持」、「朋友」，讓活動來到最高潮，有不少支持者感動地流下眼淚。

韓國瑜指出，今天新書發表會，沒有邀請政治人物到現場，因為今天的主角是書中12位「平凡的小人物」，但卻做出非常偉大的故事，而台灣最美麗的風景就是人，不管在台灣或海外，許多支持者充滿著感傷、憂慮和憤怒，都對他表達擔憂，這些心聲讓他紅了眼眶，距離2020過了2年，國內現況還是令人憂心。

韓國瑜表示，台灣的希望，不是在政治人物的高低，台灣的希望在於善良的人民、草根的力量與基層熱情，更藉由書中12位人物舉例，讓韓國瑜感動道「這樣基層的力量、草根的力量有多了不起，付出的辛苦跟毅力是數倍於人，這是什麼樣的精神跟毅力」。

韓國瑜強調，很多支持韓國瑜的朋友，這兩年過得很辛苦、心情也很鬱悶，但台灣上面烏雲也好、彩雲也好，一個優秀的人、優秀的團隊，總能在伸手不見五指的烏雲之中找到一絲絲光明，台灣2300萬人民善良、勤勞、利他的精神，台灣的前途一定會非常光明。

最後，韓國瑜也在現場公佈了一個好消息，他成立了《典亮基金會》，希望能夠把這些零碎型的、偶發型的良善，用一個集合組織的力量將它推廣，讓美麗的台灣、善良的台灣、正能量的台灣，能夠揚善全球。