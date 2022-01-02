國道3號南向73.3公里處高原路段今（2）早上11時許發生1輛曳引車因緊急剎車造成車頭鎖死，車身直接衝撞分隔島，波及14輛自小客車，所幸無人傷亡，一度釀成北上大回堵；事發當下的影片曝光，只見曳引車高速撞上分隔島後車身隨即噴濺出大量碎片，並揚起大量粉塵，畫面相當駭人。
元旦連假收假日，國道3號南向73.3公里處高原路段，上午11時45分許，一輛由29歲余姓男子駕駛的曳引車行駛在南下車道，疑似因為變換車道操作不當，在緊急剎車時車頭鎖死自撞內側分隔島，整輛車就跨越在分隔島上，14輛自小客車受到波及以及車體受損，並造成北向大回堵，所幸整無人受傷，整起事故於13時01分排除。
臉書「記者爆料網」曝光事發影片，只見該曳引車衝撞分隔島後即炸裂出大量車體碎片，幾乎是劃過拍下影片轎車的上方，轎車則趕緊開到中線道，所幸躲過一劫無傷亡；因為今天是連假最後一天，當時已有不少出遊及返鄉車流，國道警方表示，詳細肇事原因由龍潭分隊調查當中，回堵車流也逐漸紓解當中。
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