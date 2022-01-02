台東縣長饒慶鈴2日將鳳梨釋迦直送台北防疫旅館，並與台北旅館商業同業公會及台北市政府聯手推廣台東釋迦。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴2日將鳳梨釋迦直送台北防疫旅館，並與台北旅館商業同業公會及台北市政府聯手推廣台東釋迦。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴2日將鳳梨釋迦直送台北防疫旅館，並與台北旅館商業同業公會及台北市政府聯手推廣台東釋迦。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府攜手台北旅館公會推鳳梨釋迦 饒慶鈴力推鮮凍包：當雪糕吃。

為讓更多民眾品嘗台東鳳梨釋迦的酸甜美味，台東縣長饒慶鈴2日將鳳梨釋迦直送台北防疫旅館，並與台北旅館商業同業公會及台北市政府聯手推廣台東釋迦，饒慶鈴現場力推鮮凍包，「這是最新產品，冷凍後可當成雪糕吃」。

「新年好事連連，把好釋帶回家！」饒慶鈴偕同台北市副市長蔡炳坤、台北市旅館商業同業公會理事長韋建華齊心推廣有「台東綠寶石」美譽的鳳梨釋迦。饒慶鈴迫不及待撕開鮮凍便利包，「這是今年鳳梨釋迦最新產品，冷凍當成雪糕吃」，不僅食用方便，解凍後就能呈現鮮果的風味。

饒慶鈴指出，台東縣府特別提供1萬6888份鮮凍鳳梨釋迦給全台北市163間防疫旅館、1萬1450 間房，給入住防疫旅館的旅客，讓年節返台的民眾可以嚐到釋迦的美味，也使隔離的防疫餐營養更豐富。

台北旅館商業同業公會韋建華理事長說，台東優質的農產非常值得推薦，無論是台東夏雪及台東釋迦，都受到各界的喜愛，已於第一時間訂購1000盒鳳梨釋迦外，也在記者會上分享鮮凍鳳梨釋迦便利包給防疫旅館的民眾，拋磚引玉期盼為台東農民帶來更多訂單。

饒慶鈴說明，台東鳳梨釋迦正值產季，不過，今年冬天鳳梨釋迦銷售面臨挑戰，縣府除了積極開拓全聯、全家及家樂福等通路市場，也積極接洽企業團購，另將持續輔導農會及農民朋友生產優質果品，以冷凍或加工方式打入國際市場，創造農民更多收益，更歡迎全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民。

縣府農業處強調，面對1月份過年前萬噸的鳳梨釋迦採收量，縣府會繼續努力行銷，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，請大家一起支持，把好釋帶回家，讓代表台東最甜蜜的祝褔送給親朋好友，過年吃釋迦，好釋攏底迦。（台東釋迦專屬網頁：www.gogotaitung.com／pages／台東釋迦），若有任何相關購買資訊，歡迎民眾洽詢台東農產公司(089)328-088。