理科太太（陳映彤）與台裔美籍老公John，因雙方個性差異無法化解在2021年12月斷了5年婚姻，，而她近期拍攝的影片邀請到前東京著衣創辦人周品均一起暢聊離婚話題。

38歲的台灣電商女王周品均，在2004年就讀大三時創立「東京著衣」，到2013年年營收達20億，但2014年她選擇離開一手創立品牌且提出離婚，周品均說，「我離婚的事情沒有跟爸媽講，我就簽了！」周品均說，「對他們來說是晴天霹靂。我沒有跟家人討論，因他們只會來說服我這樣想是錯的，但我已經很確認不想跟這個人（前夫）走我人生的下半場，我三十幾歲了！我可以決定我的人生，若繼續跟這個人生活下去，痛苦的是我，不是你們在承受這些事情。」

但周品均坦言，自己其實也探索了4年、掙扎了4年，為了兩方的家庭、小孩也曾想過把念頭壓下去，假裝快樂來成全這個家庭，離婚這件事甚至讓周品均覺得自己好像是千古罪人！

理科太太表示「2個破碎的人在一起，外界是看不到這個問題是有多大、多折磨人的。不如你分開了，才有2個完整的人」，但理科太太也提到「我不是在鼓勵任何人要去離婚，而是說，妳要先看看，現在過得好嗎？能白頭到老誰想要離婚。」