前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰去年12月31日在臉書發表聲明退出國民黨，台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒批評于為了3000元出賣靈魂，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮也十分納悶，指于北辰對台中又不是那麼了解，為何要那麼早表態？他更忍不住直言，「你認為民進黨是真心支持中華民國嗎？」

郭正亮今天(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，于北辰的地盤在桃園，不是台中，離得有點遠。同時，對於于北辰宣布退黨，他也有點意外，「退黨就退黨，第一時間跑去支持有必要嗎？」

郭正亮坦言，自己其實對於補選的選情並沒有表態，因為選情非常激烈，不太知道誰會贏，「兩邊各有優缺點，我就做選情分析，你對中二又不是那麼了解，為何要這麼早就表態？」

郭正亮指出，于北辰確實和黃復興黨部裡的某些人不合。但郭正亮認為，路線問題可以討論，並指于長期以來都是支持中華民國的，「你認為民進黨是真心支持中華民國嗎？問題在這裡」。

此外，對於前立委陳柏惟批評顏寬恒在元旦說出「中華民國生日快樂」，郭正亮直言，陳應該真的不知道，且泛綠的人也有很多認為國慶日是國家的生日，「不要懷疑」，陳柏惟急著表現，想幫林靜儀助選，絕對不是故意的，陳是真的認為顏寬恒講錯。