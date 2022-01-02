南市長黃偉哲（左）參訪玉井黃金蕎麥探索館。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲2日參訪玉井黃金蕎麥探索館，並由台灣黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶解說導覽，黃偉哲指示農業局協助增加契作面積，農業局也將積極向農糧署建議，盼將蕎麥比照玉米列為進口替代作物品項，提高種植農民每公頃補助金額由4萬5000元提高至6萬元。

黃偉哲表示，非常感謝林家寶理事主席能以回饋地方的心情，設立黃金蕎麥探索舘除增加農民收入外，也給山區多一處觀光休閒的景點。由於黃金蕎麥不使用化肥及農藥的種植特性，適合大力推廣友善無毒農業的台南。

林家寶表示，黃金蕎麥探索館不僅以食農教育方式推廣喬麥，讓民眾了解台灣的黃金蕎麥產業及發展性，將台灣黃金蕎麥推向世界，更成立合作社推廣種植，希望台南能成立黃金蕎麥專區，配合農糧署對地綠色環境計畫，透過農業局的推廣，協助農民轉作種植黃金蕎麥，增加土地利用及農民收入。

今日除行政院南區聯合服務中心副執行王開玹陪同黃偉哲參訪，市府團隊包括民政局長姜淋煌、農業局長李建裕及玉井區長陳新澈，以及玉井區農會總幹事莊文洲、官田區農會總幹事林定億、台南市青農聯誼會總會長李佩娟、玉井商圈理事長徐明鉅皆到場陪同。