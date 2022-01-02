一名網友PO出在路邊拍到的奇特照片指出，「特大米血糕，花生粉特多」，從照片中可見，路邊的四塊農地，黑色的土壤上面鋪滿了類似乾稻草，遠看像極了四支撒了花生粉的米血糕，照片曝光眾人直呼有夠像，並忍不住狂笑「光看就餓了」。

一名網友在網路論壇《Dcard》，貼出一張照片寫道「特大米血糕，花生粉特多」，表示是在宜蘭路邊發現的，看起來好好吃。從照片中可見，農地外觀是四塊長方形，黑色的土壤上面鋪滿了類似乾稻草，還有一些零星的綠色葉菜，最妙的是，上面還有兩隻像竹竿的長棍，乍看之下真的很像鋪滿了花生粉及香菜的巨大豬血糕躺在路邊。

網友表示在宜蘭路邊發現超像米血糕的農地，看起來很好吃。(圖/截自Dcard)

照片曝光後引起廣大迴響，網友紛紛回應「超好笑」、「快被你笑死哈哈哈哈」、「還有香菜ㄟ」、「有夠像」、「你害我認真了」、「真的好瘋喔」、「巨大化」、「有香菜就一百分！！」、「好想吃哈哈哈」、「好喜歡這偽裝置藝術」，還有內行網友表示「代表地主還蠻愛護土壤的，不想土壤裸露」。

此外，「加不加香菜」的話題又引起熱烈討論，有不少不喜歡香菜的網友留言「我要把香菜挑掉」、「我給80分，沒香菜就100」、「香菜拿掉就更完美了，光看就餓」；但也有香菜愛好者說「香菜真香，看起來真滴好吃」、「老闆好佛喔！香菜放旁邊，讓客人自由夾」。